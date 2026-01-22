Viola News
news viola

Di Vaio spiega: “Così è nato lo scambio tra Fabbian e Sohm”

Fabbian Sohm
Le parole del dirigente del Bologna a Sky Sport
Redazione VN

Marco Di Vaio, intervistato da SkySport, ha spiegato alcune mosse di mercato, soffermandosi in particolare sullo scambio con la Fiorentina che ha portato Simon Sohm in Emilia e Giovanni Fabbian a Firenze.

Ecco le sue parole: “Dovevamo per forza prendere un difensore, poi è nata la possibilità di intavolare una trattativa con Fabbian e abbiamo chiesto Sohm, che rispecchia un profilo adatto per noi. Non poteva essere schierato stasera (contro il Celtic), ma faccio affidamento al gruppo, nonostante il momento di stanchezza.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA