Di Vaio spiega: “Così è nato lo scambio tra Fabbian e Sohm”

Marco Di Vaio , intervistato da SkySport, ha spiegato alcune mosse di mercato, soffermandosi in particolare sullo scambio con la Fiorentina che ha portato Simon Sohm in Emilia e Giovanni Fabbian a Firenze.

Ecco le sue parole: “Dovevamo per forza prendere un difensore, poi è nata la possibilità di intavolare una trattativa con Fabbian e abbiamo chiesto Sohm, che rispecchia un profilo adatto per noi. Non poteva essere schierato stasera (contro il Celtic), ma faccio affidamento al gruppo, nonostante il momento di stanchezza.”