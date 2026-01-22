L'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport, a pochi minuto dall'inizio della gara di Europa League contro il Celtic, anche della sfida persa contro la Fiorentina lo scorso weekend. Le sue parole:
Italiano: "Con la Fiorentina toppato il primo tempo. Piccola reazione avuta"
Bologna imborghesito? Una piccola reazione l'abbiamo avuta. Con la Fiorentina abbiamo toppato il primo tempo, per il resto ci siamo stati. La Supercoppa ti toglie tante energie. Ci sono troppi impegni e qualcuno inizia a giocare tanto. Piano piano la squadra ritroverà la fiducia che ha sempre avuto.
