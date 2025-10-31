Orlando: “Domenica gol di Gudmundsson. Pioli? Sei punti e può cambiare tutto”

L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, ai microfoni di Lady Radio durante Artemio, ha parlato del momento della Fiorentina in vista del Lecce e del futuro di Stefano Pioli. Le sue parole:
Thiago Motta allenatore moderno. Se dovesse andare via Pioli lui potrebbe essere la soluzione, così come Vanoli, che ha lavorato per dieci anni in federazione e con Conte. In queste 9 partite abbiamo visto una squadra che non si fa in quattro per l'allenatore. Hanno paura, non si muovo e non hanno idee. Se fa 6 punti nelle prossime due partite, però, può cambiare tutto.
In vista del Lecce—
Farei una formazione mista tra giovani e senatori. Metterei sicuramente Ndour e Fortini, che possono dare freschezza. Il centrocampista è stato uno dei migliori in campo a San Siro. In difesa continuerei a dar fiducia a Pongracic per queste ultime due partite prima della sosta. La scadenza è il Genoa, poi bisognerà fare qualcosa. Domenica mi aspetto la zampata di Gudmundsson.
