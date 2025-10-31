Il giornalista Filippo Grassia, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina e del futuro di Pioli. Le sue parole:
Grassia: “A centrocampo manca un Torreira. La squadra deve capire una cosa”
Le parole del giornalista, Filippo Grassia, sul momento della Fiorentina e la mancanza di un profilo di carattere a centrocampo
La squadra non ha destato miglioramenti. Le ultime cose positive si sono viste contro la Roma, poi il resto è stato drammatico. Adesso siamo in zona retrocessione e si deve far capire alla squadra che come prima cosa ci si deve salvare. I giocatori devono capirlo, anche se non ci sono abituati. Non mi aspettavo che una squadra allenata da Pioli, non solo non abbia vinto una partita dopo tutte queste giornate, ma soprattutto che non portasse avanti un'identità. Anche a Milano, pur resistendo per 60', si sentiva nell'aria che il gol sarebbe arrivato. Le responsabilità non possono essere tutte di Pradè o Pioli, ma anche dei giocatori, perché sono loro ad andare in campo.
Sul mercato—
La campagna acquisti non è stata come si pensava: manca un playmaker in mezzo al campo. Torreira sarebbe stato perfetto. Serviva gente di carattere. Il miglior centrocampo lo hai avuto lo scorso anno con Adli in mezzo, Cataldi da una parte e Bove dall'altra.
