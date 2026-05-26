Intervenuto a Toscana TV, l’ex Fiorentina Massimo Orlando ha commentato la stagione appena conclusa dalla squadra gigliata, soffermandosi sia sugli errori commessi nell’ultima annata sia sulle prospettive future del club.
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Orlando avvisa la Fiorentina: “Firenze non perdonerà più nulla”
Bisogna resettare dopo un’annata difficilissima e stressante in cui la Fiorentina si è complicata la vita. Firenze il prossimo anno non perdonerà nulla, quindi chi ci sarà dovrà farsi trovare pronto dall’esordio della stagione. Se rimarrà l’attuale società vedo dei problemi, perché non credo che la famiglia Commisso abbia ancora intenzione di tirare fuori tanti soldi. L’ultimo mercato è stato fatto male ma non attribuisco alla proprietà le principali responsabilità. C’è il rischio di un’altra annata di transizione, ma ora abbiamo Paratici e le sue conoscenze, bisogna affidarsi alle sue idee e alla sua bravura, e magari senza grandi possibilità economiche può costruire una squadra valida. La scorsa estate lo sbaglio è stato fatto da Pradè e da Pioli, a cui Commisso ha affidato il budget e libertà d’azione. Gli errori fatti sono da attribuire a loro.
Il lavoro svolto da Fabio Grosso—
Grosso ha grande personalità e con buona esperienza. Ha vinto campionati di Serie B. Però a Sassuolo ha trovato un posto in cui si sa fare calcio, ti lasciano vivere, con un direttore sportivo come Carnevali che ha fatto una squadra che era uno spettacolo, al di là dei due terzini, forte in tutti i reparti, per me quasi più forte della Fiorentina. Il centrocampo Matic - Thorstvedt- Konè è più forte di quello viola.
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