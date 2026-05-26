Orlando avvisa la Fiorentina: “Firenze non perdonerà più nulla”

Bisogna resettare dopo un’annata difficilissima e stressante in cui la Fiorentina si è complicata la vita. Firenze il prossimo anno non perdonerà nulla, quindi chi ci sarà dovrà farsi trovare pronto dall’esordio della stagione. Se rimarrà l’attuale società vedo dei problemi, perché non credo che la famiglia Commisso abbia ancora intenzione di tirare fuori tanti soldi. L’ultimo mercato è stato fatto male ma non attribuisco alla proprietà le principali responsabilità. C’è il rischio di un’altra annata di transizione, ma ora abbiamo Paratici e le sue conoscenze, bisogna affidarsi alle sue idee e alla sua bravura, e magari senza grandi possibilità economiche può costruire una squadra valida. La scorsa estate lo sbaglio è stato fatto da Pradè e da Pioli, a cui Commisso ha affidato il budget e libertà d’azione. Gli errori fatti sono da attribuire a loro.