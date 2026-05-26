Brovarone: “La fascia a Ranieri il primo errore di Pioli. De Gea? Vi dico la mia”

Bernardo Brovarone analizza diversi temi in casa Fiorentina: da De Gea a Dodô, fino a Ranieri, Fortini e Fazzini.

Redazione VN 26 maggio - 16:01

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, l’intermediario di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato di vari temi legati alla ACF Fiorentina, soffermandosi su alcuni singoli della rosa viola tra possibili scenari di mercato e giudizi tecnici.

Su De Gea, Brovarone ha spiegato: “Conferma di De Gea? Dipende. Guadagna tantissimo ed ha un’età avanzata, ha ancora due anni di contratto a 3 milioni netti. Va capito che strategia ha la società, se ci sono da recuperare dei soldi, togliersi 6 milioni lordi e prendere un Falcone di turno, anticipando la ruggine che De Gea potrebbe avere… altrimenti, per quale motivo dovremmo liberarcene, almeno per un altro anno potrebbe rimanere”.

Poi il passaggio su Dodò: “E' un calciatore che potrebbe giocare in squadre di livello molto alto, adatto a certi allenatori, sono sicuro che sia un giocatore vero. Il suo atteggiamento però l’ho sempre discusso”.

Molto critico invece il commento su Luca Ranieri: “La fascia di capitano a Ranieri è stato il primo grandissimo errore di Pioli, che avrebbe dovuto subito darla a De Gea o Mandragora. Non confermerei il difensore viola per la prossima stagione, non lo vedo titolare e non credo proprio resterebbe a fare panchina”.

Brovarone si è espresso anche sulla situazione di Niccolò Fortini: “È stato sul mercato tutta la scorsa estate, poi Pioli lo ha voluto trattenere all’ultimo. C’erano già squadre che volevano prenderlo, la società che lo gestisce è di affaristi e basta. Dopo un’annata opaca, se andasse in Premier League e si valorizzasse, come accaduto ad esempio a Kayode, i suoi agenti avrebbero vinto. Oggi può lasciare la Fiorentina ad una cifra abbordabile”.

Infine, il giudizio su Jacopo Fazzini e una riflessione generale sul club viola: "Ad oggi è un incompiuto ma lo volevano Lazio e Napoli, io lo terrei in rosa sicuramente. Nel piattume assoluto del centrocampo della Fiorentina è un calciatore che può emergere. Quando uno dei calciatori della Fiorentina arriva ad avere un valore importante sul mercato, si mette già nella condizione di uscire a fine stagione e questa cosa dovrebbe cambiare. Penso a Fagioli: sa che ha richieste, anche dall’estero, e pensa al proprio futuro. La Fiorentina oggi non offre un certo tipo di prospettiva”.