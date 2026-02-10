Così Massimo Orlando a Lady Radio sul momento gigliato:
Orlando: “A Como serve un miracolo. Non facciamo tabelle salvezza, sono inutili”
L'ex centrocampista viola suggerisce di pensare una partita alla volta
La paura può subentrare sempre, anche quando guadagni 3 milioni. Se non fosse così, la Fiorentina non avrebbe subito tutti questi gol oltre il 90'. Solomon a sinistra ha inciso di più dopo l'infortunio di Gudmundsson, così come Harrison dall'altra parte. Vanoli deve martellare la testa dei giocatori per tutta la settimana, certo che in difesa stiamo vedendo troppi errori di comunicazione, degli errori assurdi. Contro il Toro non avrei mai tolto Kean e Solomon, evitiamo comunque le tabelle salvezza, non portano a niente in questa situazione, pensiamo partita per partita. La sfida di Como? Ci vorrebbe un miracolo... Verranno a prenderci alti, dobbiamo sfruttare gli spazi che lasceranno dietro.
