Open Var, De Marco: “Piccoli-Baschirotto? Ottima chiamata del VAR. Non è rigore”

Arriva anche la lettura ufficiale dell’AIA sul rigore prima assegnato e poi revocato alla Fiorentina . Durante Open Var su Dazn, Andre De Marco , ex arbitro e rappresentante dell’Associazione Italiana Arbitri, ha spiegato e difeso la decisione presa dal VAR nell’episodio del minuto 38 di Fiorentina-Cremonese.

Tutto ciò è in netta contrapposizione con quanto detto in diretta a Dazn dall'ex arbitro Luca Marelli: "«Non sono per nulla d’accordo. Si tratta di una valutazione di campo e i due giocatori si trattengono vicendevolmente. Il VAR ha chiamato un on field review decisamente eccessiva rispetto ai parametri utilizzati. Il fallo di Baschirotto è chiaro: guardate la maglietta strappata di Piccoli. Non ci sono i presupposti per annullare il rigore». Poi all'intervallo: «E' un rigore evidente, l'arbitro era anche ben posizionato. Baschirotto interviene sul piede sinistro di Piccoli, il Var mostra un presunto primo fallo dell'attaccante e La Penna decide di assegnare pure una punizione alla Cremonese. E' una decisione che non mi trova per nulla d'accordo. Questa è moviola».