Onofri: “Gudmundsson irriconoscibile. Vanoli con il calcio in testa”

Le parole dell'ex Genoa, Claudio Onofri, sulla situazione in casa Fiorentina in vista della gara contro i rossoblù e il calo di Gudmundsson

L'ex Genoa Claudio Onofri, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato della partita in programma tra la Fiorentina e i rossoblù e dei temi più caldi proprio di casa viola. Queste le sue parole: