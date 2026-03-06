Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Onofri: “Gudmundsson da big europea, potenzialmente. Vanoli? Vi dico”

news viola

Onofri: “Gudmundsson da big europea, potenzialmente. Vanoli? Vi dico”

Onofri: “Gudmundsson da big europea, potenzialmente. Vanoli? Vi dico” - immagine 1
Le parole dell'ex Genoa e Torino, Claudio Onofri, sulla stagione difficile che sta passando la Fiorentina quest'anno
Matteo Bardelli Redattore 

Claudio Onofri, ex di Genoa e Torino, ha parlato a Lady Radio della situazione complicata che sta vivendo la Fiorentina in questa stagione. Queste le sue parole:

La Fiorentina penso che possa salvarsi, non tranquillamente però. Serve migliorare la fase difensiva e la vena realizzativa. Ha una rosa che non ha nulla a che vedere con la zona retrocessione. Bisogna essere cattivi e determinati. Manca equilibrio. C'è una paura costante, partita dopo partita. La Fiorentina deve ritrovare le capacità emotive giuste per poi esaltare le proprie qualità. Occorre reagire.

LEGGI ANCHE

Sulla difesa

—  

Rugani, Pongracic e Ranieri hanno le potenzialità per guidare una difesa e importare il gioco dal basso. Vanoli l'ho sempre ammirato, ma non sta trasmettendo il suo essere ai giocatori. Le difficoltà della squadra non dipendono solo dalla difesa a tre.

Su Gudmundsson

—  

La maglia al Genoa sembrava stargli stretta, però poi qui è iniziato a diventare altalenante. E' un limite dovuto alla sua personalità. A Genova giocava dappertutto, non aveva un ruolo preciso. I suoi movimenti devono essere liberi ed istintivi. Lì era padrone del campo. Potenzialmente, Gudmundsson, potrebbe giocare nelle più grandi squadre d'Europa.

Su Vanoli

—  

Sono d'accordo con lui quando dice che parlare di moduli è inutile, perché poi ad incidere sono le caratteristiche dei giocatori. Per quello che ho visto io, Vanoli era quel tipo di allenatore che si adattava con quello che aveva a disposizione e che preparava la partita in base alle qualità degli avversari.

Leggi anche
Conti sulla Fiorentina: “C’è stato poco bastone e troppa carota”
Bressan avverte: “Fiorentina, con l’Udinese segnali preoccupanti, manca serenità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA