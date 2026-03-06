Bressan avverte: “Fiorentina, con l’Udinese segnali preoccupanti, manca serenità”

Mauro Bressan ha parlato a Radio Bruno dove ha detto la sua sul momento della Firoentina:
Le parole dell'ex calciatore viola
Fiorentina salva? Voglio essere ottimista. Però vedere partite come quella con l'Udinese è preoccupante. Dimostra che non c'è serenità nell'ambiente. La squadra è stata costruita per ben altri obiettivi. E quindi la mentalità deve cambiare, Vanoli ha provato a svegliare tutti. Non è stato semplice per lui, ma i valori ci sono e sono venuti fuori in alcune partite. Ciò che manca è la continuità. Parma? Non è una gara facile, anzi. Si deciderà tanto con i ducali e con la Cremonese. Il Parma si chiude e non concede spazi. Servirà una partita accorta tatticamente. Vanoli la preparerà in maniera corretta per portare a casa i 3 punti. Parole di De Gea? Non so se sia stato un problema di lingua. Certamente è stato sincero, ma alcuni messaggi a volte non dovrebbero passare.
