Marchini: “A Udine risultato bugiardo. Fiorentina, problema di personalità”

Giampaolo Marchini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dicendo la sua sul momento della Fiorentina:
L'opinione della firma de La Nazione
La partita contro l'Udinese ha lasciato un po' straniti. Abbiamo visto una Fiorentina monocorde, senza susssulti d'orgoglio. Ha avuto lo stesso percorso lineare per tutti i 90'. E il 3 a 0 forse è anche bugiardo, perché la squadra non ha dato segnali di nessun tipo. A me pare che la squadra abbia bisogno di essere ad un passo dal baratro per rendere ad un certo livello. Il problema principale per me è di personalità.
