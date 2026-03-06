Conti sulla Fiorentina: “C’è stato poco bastone e troppa carota”

Il conduttore televisivo e grande tifoso viola, Carlo Conti, ha parlato a Lady Radio della situazione della Fiorentina. Queste le sue parole:
Le parole del conduttore televisivo e tifoso viola, Carlo Conti, ha parlato del momento che sta vivendo la Fiorentina
Non posso soffrire in questo modo e pensare di festeggiare i 100 anni di una squadra gloriosa come la Fiorentina in Serie B. Forse c'è un po' di negligenza in squadra, è mancato il manico. Credo ci sia stata poco bastone e troppa carota. Spero che Paratici possa rimettere in riga le cose. Conference League? Sono stati superficiali. Lì sta anche all'allenatore mettere tutti in riga. Noi possiamo solo tifare, non scendiamo in campo. Poi dopo 90' si può anche contestare. I tifosi più di così cosa devono fare? Gli altri danno per scontato che ci salveremo, ma noi stiamo vivendo un'altra realtà.
