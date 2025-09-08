L'ex allenatore, Walter Novellino, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato così della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Novellino: “La Fiorentina può fare una stagione ai vertici. Kean? Vi dico”
La rosa allestita è davvero forte, poi c'è un tecnico per cui nutro grande stima. Pioli mi piace molto come allenatore. I viola credo che abbiano tutto per fare una stagione ai vertici. Come obiettivo, può tranquillamente arrivare in Europa League.
Su Kean—
Vanno fatti i complimenti alla Fiorentina per aver trattenuto un giocatore come Kean. Ha grande fame, cattiveria, è stato scaricato troppo alla leggera da chi lo aveva. Può giocare anche in tandem, in Nazionale si è visto. Poi è giovane, può crescere ancora. L'importante è che mantenga questa fame agonistica.
