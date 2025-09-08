Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del momento in casa Fiorentina. Ecco le sue parole in vista del Napoli e non solo:
Galli: "Kean e Piccoli sì. Gudmundsson? Non tutto è dovuto, serve di più"
Giovanni Galli, ex portiere gigliato, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della situazione in casa Fiorentina
Il Napoli ha una squadra particolare. Nel calcio di oggi serve trovare un'identità, poi il modulo vien da sé. Il centrocampo è il fulcro di tutto, è vero, ma siamo agli inizi. Fagioli deve uscire dal suo tunnel. Ha la fiducia di tutti, deve dimostrare il suo reale valore. Nicolussi può dare una mano al gioco. Attenzione però, il Napoli quest'anno è una corazzata. È la squadra più forte del campionato.
Su Kean e Piccoli—
Insieme ci possono stare, Pioli ci sta provando, con Gudmundsson a supporto. Io ero dubbioso, pensavo che questa cosa togliesse certezze a Kean. Lo scorso anno aveva ritrovato se stesso. La squadra lavorava in sua funzione. In Nazionale con Retegui funziona, quindi credo che possa fare la stessa cosa con Piccoli a Firenze. La cosa importante è che non perda le sue certezze.
Su Gudmundsson—
Spero che l'infortunio non sia nulla di grave. Oggi con 5 sostituzioni si possono cambiare le partite anche a gara in corso. Col Napoli va messa in campo la squadra migliore. L'islandese per tornare ai suoi livelli deve sentirsi al centro del progetto viola, ritrovare fiducia e metterci tanto del suo. Non tutto ti è dovuto. Ad oggi non ha ancora dato abbastanza per sentire in dovere di avere qualcosa.
