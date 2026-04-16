Ndour: “Voglio rendere felici i tifosi viola. Sono abituato alla pressione”

"Tutti sappiamo quanti tifosi ha la Fiorentina. La gente è legata alla squadra, sente di rappresentarla, e noi vogliamo cercare di renderli il più felici possibili, è la cosa più bella che c'è. Essere rappresentato come uno dei migliori talenti italiani rappresenta uno stimolo, una sfida. Adesso sta a me dimostrare di esserlo sul campo, e dar ragione a queste voci. Ho frequentato grandi spogliatoi, e sono abituato alla pressione. Essere sè stessi è il modo migliore per contrastare la pressione."