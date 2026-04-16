Cher Ndour ha parlato al magazine ufficiale della Conference League. Le dichiarazioni del centrocampista viola:
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Ndour: “Voglio rendere felici i tifosi viola. Sono abituato alla pressione”
"Tutti sappiamo quanti tifosi ha la Fiorentina. La gente è legata alla squadra, sente di rappresentarla, e noi vogliamo cercare di renderli il più felici possibili, è la cosa più bella che c'è. Essere rappresentato come uno dei migliori talenti italiani rappresenta uno stimolo, una sfida. Adesso sta a me dimostrare di esserlo sul campo, e dar ragione a queste voci. Ho frequentato grandi spogliatoi, e sono abituato alla pressione. Essere sè stessi è il modo migliore per contrastare la pressione."
I propri riti—
"Ho una mia playlist, ascolto sempre le stesse 5 canzoni prima di ogni partita. Sono molto superstizioso, e non dirò quali canzoni sono (ride n.d.r). Aver girato il mondi mi ha aiutato, essermi confrontato con culture diverse. Questo ti fa crescere molto, per esempio so parlare 4 lingue, e questo ti da stabilità fuori dal campo. Sono un ragazzo fortunato, i miei genitori mi hanno sempre seguito."
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