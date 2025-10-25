Natali: “Col Bologna può arrivare la svolta. Fortini? Se uno sta bene deve giocare”

Le partite sono tutte difficili, e in Europa non esistono gare semplici. Pioli sta cercando il miglior equilibrio per la sua squadra. Contro il Bologna non sarà la stessa partita di Vienna: la squadra di Italiano è già formata e punta a confermare la propria posizione in classifica. Serve una prestazione di livello, ma soprattutto il risultato. Questa può essere la partita della svolta. L’obiettivo era migliorare la scorsa stagione, ma aumentare i punti fino a 65 non è semplice, e per chi non è abituato a certi livelli non è una passeggiata. Allo stesso tempo, devi essere forte mentalmente e reagire alle difficoltà.