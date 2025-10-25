Viola News
Natali: “Col Bologna può arrivare la svolta. Fortini? Se uno sta bene deve giocare”

Cesare Natali
Natali: “Fiorentina-Bologna può essere la partita della svolta. Serve qualità, mentalità forte e protagonismo dei giocatori in forma”.
Redazione VN

Cesare Natali, ex difensore sia della Fiorentina che del Bologna, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno in vista della sfida di domani.

Le partite sono tutte difficili, e in Europa non esistono gare semplici. Pioli sta cercando il miglior equilibrio per la sua squadra. Contro il Bologna non sarà la stessa partita di Vienna: la squadra di Italiano è già formata e punta a confermare la propria posizione in classifica. Serve una prestazione di livello, ma soprattutto il risultato. Questa può essere la partita della svolta. L’obiettivo era migliorare la scorsa stagione, ma aumentare i punti fino a 65 non è semplice, e per chi non è abituato a certi livelli non è una passeggiata. Allo stesso tempo, devi essere forte mentalmente e reagire alle difficoltà.

Natali ha poi commentato le gerarchie in squadra:

La carta d’identità conta fino a un certo punto. Spesso il giovane percepisce meno pressione e ha voglia di scendere in campo per dimostrare di essere all’altezza. I giocatori che stanno bene devono giocare, mentre l’esperto deve lavorare per riprendersi il posto.

 

