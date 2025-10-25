Malusci: “Gudmundsson e Fagioli fondamentali per il risveglio della Viola”

L'ex viola, Alberto Malusci, è intervenuto ai microfoni del Pentasport. Queste le sue dichiarazioni in vista della sfida di domani contro il Bologna di Vincenzo Italiano.
"La Fiorentina in Austria aveva voglia di portare a casa il risultato, e quando sei nelle condizioni in cui è la Fiorentina non è facile."
La Fiorentina in Austria aveva voglia di portare a casa il risultato, e quando sei nelle condizioni in cui è la Fiorentina non è facile. I valori di questa squadra sono quelli visti a Vienna ma adesso la squadra deve riconfermare ciò che è stato fatto giovedì. Io ho sempre pensato che una squadra ambiziosa non può fare a meno di giocatori di qualità e nella Fiorentina ce ne sono due: Gudmundsson e Fagioli. Io sono convinto che la Fiorentina abbia bisogno di loro per potersi risollevare. Adesso la Fiorentina deve riconfermarsi in campionato. Contro il Rapid hai avuto ottime risposte anche dalle seconde linee, gli anni passati saresti andato in difficoltà; il Fortini visto a Vienna fatico a toglierlo, lo stesso vale per Viti e Ndour. C'è una sana rivalità e adesso tutti devono guardarsi attorno per un posto da titolare, ma questo è solo un bene per una squadra.
Sulla sfida col Bologna—
La Fiorentina deve uscire dal campo con tre punti in tasca. Voglio vedere l'atteggiamento visto a Vienna. A livello tattico puoi fare poco perché hai solo due giorni ma a livello mentale devi essere pronto. La paura bisogna lasciarla a casa, abbiamo bisogno di certezze e sotto questo punto di vista mi aspetto una Fiorentina perfetta.
