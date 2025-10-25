Ferrara: “In estate ci siamo illusi. Con il Bologna serve la conferma”

Il giornalista Benedetto Ferrara, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così del momento della Fiorentina:
Fino ad ora la stagione della Fiorentina è abbastanza dissociata tra campionato e coppa. Ovviamente sappiamo che il Rapid non è il Bologna, ma adesso tutti si aspettano una riconferma. In Austria sembrava esserci uno spirito diverso e questo dimostra che la voglia di reagire c'è. Adesso va portata anche in campionato. Probabilmente in estate ci siamo un po' illusi, ma sicuramente non siamo da zona retrocessione. La Fiorentina in campionato nelle ultime uscite sembrava impaurita, contro il Bologna sarà una sfida molto interessante, il Bologna è una squadra ambiziosa e quella di domani è una partita tra due situazioni simili, il problema è che la classifica racconta un'altra storia. Un altro risultato positivo sarebbe molto importante, ma credo che dal punto di vista d'identità la Fiorentina stia iniziando a venire fuori.
