Carnasciali: “Fagioli e Gud per il salto di qualità. La Fiorentina può rilanciarsi”

Redazione VN 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 14:08)

Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport commentando il momento della squadra in vista della sfida contro il Bologna.

“La classifica della Fiorentina sorprende, ma dobbiamo ripartire da quanto fatto di buono in Europa. Contro il Bologna sarà difficile, ma sono fiducioso, soprattutto per i rientri di Gosens e Kean”

L’ex viola ha poi parlato dello stadio e delle prestazioni della squadra: “I ritardi sugli impianti non sorprendono in Italia, è una realtà. Certo, chi va in campo perde qualcosa, ma il calo delle prestazioni non dipende da questo. A capienza piena, lo stadio può diventare un’arma in più per la squadra”.

Carnasciali ha evidenziato l’importanza dei giocatori di qualità: “Fagioli è un ottimo elemento e se riesci a recuperarlo è un grande vantaggio, così come Gudmundsson. Entrambi possono far fare il salto di qualità alla squadra”.

Infine, sull’importanza della competizione interna: “È fondamentale che scenda in campo chi rende meglio, ma i subentrati non devono far abbassare il livello. Giovedì le riserve hanno dimostrato di essere al pari dei titolari. Se nei prossimi impegni la Fiorentina ripeterà la prestazione europea, magari aggiungendo un po’ di qualità in più, potrà rilanciarsi in questa stagione”.