Al termine della sfida contro la Fiorentina, Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di Mediaset lasciando trasparire tutta la sua emozione dopo il gol nel finale.
Morata commosso dopo il gol: “Forse il più importante della mia carriera”
Le parole dell'attaccante spagnolo dopo la partita vinta contro la Fiorentina
“Abbiamo una grandissima squadra, un grandissimo gruppo. Sono emozionato perché questi ragazzi mi hanno aiutato tanto in questi mesi da quando sono arrivato. E anche se ho segnato tanti gol più belli, forse questo è uno dei più importanti, se non il più importante, per ciò che c’è dietro”.
