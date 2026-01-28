Bucchioni: “Acquisti non in condizione. Se questo è il mercato di Paratici…”

Il commento di Enzo Bucchioni a Radio Bruno

Redazione VN 28 gennaio - 00:00

Toni molto critici anche da parte di Enzo Bucchioni a Radio Bruno dopo l’eliminazione della Fiorentina dalla Coppa Italia.

“È dura. È stata messa in campo una non squadra, un amalgama senza gioco. È normale fare queste figure. La Coppa rischiava di diventare un ingombro. Hai un obiettivo, la salvezza, alla quale devi pensare. La Coppa non c’è e andiamo avanti”.

Bucchioni si sofferma poi su alcuni singoli: “Fortini è fuori dai radar, vuole andare via. Come fa ad avere la testa per giocare? Lo assolvo ma non lo condanno. Mi ha sorpreso in negativo la condizione atletica di Brescianini e Harrison. Fabbian è un buon giocatore, ma lo devi mettere in condizione di far bene. Arrivano dei giocatori non pronti”.

Dubbi anche sulla gestione di Solomon: “Ok, ha qualità tecniche, ma non puoi fargli giocare 15 minuti a causa della condizione”.

Poi il punto sul mercato: “Manca poco alla fine e manca ancora il difensore centrale. Il Como ha giocato malissimo rispetto ai suoi standard, soprattutto nel primo tempo. Pensate un po’. A casa non ti porti nulla. Cosa te ne fai di un Harrison in queste condizioni? Non mi sembra neanche adatto al campionato italiano. Tanto fumo”.

Chiusura amara: “Bisogna stare lì con i denti stretti e lottare per la salvezza. Se questo è il mercato di Paratici, inizio ad avere dei dubbi. Non si può pensare che questi siano stati presi per l’anno prossimo. Hai portato giocatori indietro anni luce”.