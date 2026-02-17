Monti: “Salvezza? Sto tornando positivo. In Polonia voglio la squadra migliore”

Il commento di Gianfranco Monti nello studio di Radio Bruno

Redazione VN 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 19:56)

Gianfranco Monti, intervenuto a Pentasport su Radio Bruno, ha commentato la vittoria della Fiorentina a Como, definendola “il classico episodio di questa stagione, tra gioie e dolori”. “A Como la squadra ha giocato una partita perfetta. Anche Kean ha mandato segnali importanti. Non si può ragionare con esclusioni: voglio vedere tutti in campo, senza alibi”, ha detto Monti.

Il giornalista ha poi lodato Luca Ranieri: “Ha reagito bene dopo un mese difficile. Questi sono i momenti più pesanti per un calciatore, è importante recuperarlo”. Su Fabiano Parisi, Monti ha evidenziato sia gli errori sia i meriti: “Sabato ha fatto una partita importante. Corre, suda, c’è sempre, ma dovrebbe abbandonare le simulazioni inutili: non fanno bene all’immagine della Fiorentina, già poco amata”.

Guardando alla salvezza, Monti mantiene un cauto ottimismo: “Sto tornando discretamente positivo. Tra un mese la Conference può essere una valvola di sfogo, ma ora bisogna pensare al campionato. Kean, De Gea, Fagioli, Gosens vogliono giocare le coppe, quindi giovedì in Europa serve la squadra migliore per passare il turno. Non si possono più fare 3 partite consecutive con i tuoi migliori giocatori?".

Infine, un elogio a Nicolò Fagioli: “Sabato ha fatto una partita da 7, senza apparire in copertina. Non chiamarlo in Nazionale sarebbe un peccato, è ai livelli di Tonali e sta confermando tutto il suo valore”.