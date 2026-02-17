Poesio: “Jagiellonia? Partita che eviterei. Col Pisa troppo importante”

Il commento di Ernesto Poesio a Radio Bruno

Redazione VN 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 19:12)

Ernesto Poesio, intervenuto a Pentasport su Radio Bruno, ha commentato la gestione della vittoria della Fiorentina a Como, sottolineando il ruolo dell’allenatore e l’importanza della continuità. “La squadra ha finalmente dimostrato di volere davvero questo risultato, aggrappandosi ad ogni pallone, soprattutto nel finale. È il segnale che quando l’allenatore viene protetto e supportato, le scelte possono essere efficaci”, ha spiegato.

Guardando alla salvezza, l’analisi resta prudente: “Serve continuità, partita dopo partita. Con i precedenti storici, la quart’ultima ha raggiunto 24 punti solo a fine anni ’90, poi la salvezza si è attestata tra i 36 e i 37 punti. La Fiorentina deve pensare a fare punti costanti, sapendo però di poter vincere contro chiunque”.

Sulla gestione del turnover e la Coppa, Poesio ha espresso dubbi: “Francamente, la partita di giovedì in Polonia l'eviterei volentieri, perché il match con il Pisa è troppo importante. Non puoi rischiare di spezzare il ritmo appena trovato”.

Infine, un elogio a Nicolò Fagioli: “Se continua così, la Nazionale lo chiamerà sicuramente. Per la Fiorentina è fondamentale, non averlo cambierebbe completamente il volto della squadra. Era da tempo atteso, ora sta dimostrando di meritarselo pienamente”.