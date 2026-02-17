Ferrara: “Ecco perchè ero ottimista per Como. Fagioli? Ha ritrovato la luce”

Bendetto Ferrara a Radio Bruno

Benedetto Ferrara, intervenuto a Pentasport su Radio Bruno, ha commentato la vittoria della Fiorentina a Como sottolineando la trasformazione della squadra e l’atteggiamento differente mostrato sul campo. “Sul Como ero ottimista non per bontà, ma perché se il meccanismo della squadra non funziona al 100%, rischi. La Fiorentina però ha dimostrato di aver capito, a metà febbraio, che la retrocessione era un pericolo reale”, ha spiegato.

Ferrara ha evidenziato come la squadra abbia finalmente messo in campo coerenza e attenzione tattica, soprattutto a centrocampo: “Quella zona ha giocato una partita perfetta, impedendo al Como di esprimersi appieno. L’atteggiamento è stato diverso, c’è più astuzia, più consapevolezza della posta in gioco. La difesa resta il punto debole, ma ora non ci sono più alibi”.

Il giornalista ha inoltre parlato del percorso di continuità che attende la Fiorentina: “Adesso bisogna dare seguito a questa vittoria, affrontando squadre come Pisa e poi la trasferta in Polonia con la giusta determinazione. Non giocare in Europa è una minusvalenza per i giocatori giovani, ma la priorità resta la salvezza”.

Ferrara ha poi elogiato Nicolò Fagioli: “Si è inserito in un contesto tattico nuovo dopo un periodo difficile, ha ritrovato la luce. È un passaggio esistenziale importante, merita la Nazionale e può crescere ancora: la sua umiltà sarà preziosa anche per l’Italia”.