Monti: “Per crescere serve confermare i più forti. Kean? Non credo se ne andrà”

Poche speranze europee

"La piazza è negativa sul prolungamento di Palladino. Non so se è stata condivisa da Pradé, Commisso e Ferrari. Credo che sia stato il presidente ad aver influenzato maggiormente questa scelta. Sono curioso di capire come si ripartirà la prossima stagione. Le speranze europee viola sono intorno al 2%. Senza coppe la Fiorentina potrebbe concentrarsi solamente al campionato, così come ha fatto il Napoli in questa stagione. Spero che Commisso abbia la voglia di confermare tutti i giocatori migliori e di investire per prendere altri calciatori di qualità. Questa rosa, potenzialmente, è dalle prime sei posizioni."