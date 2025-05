Folorunsho e Zaniolo assenti a Udine. Le motivazioni

L'ultima gara del campionato 2024/2025 non vedrà Zaniolo e Folorunsho. Entrambi non sono stati convocati per Udine

Redazione VN 24 maggio 2025 (modifica il 24 maggio 2025 | 18:10)

Per l'ultima gara di campionato Palladino non avrà a disposizione Nicolò Zaniolo e Micheal Folorunsho. Tutti e due i calciatori non potranno giocare per dei piccoli infortuni.

Zaniolo, nonostante il ritorno dalla squalifica di due giornate presa con la Roma, non è presente all'interno della lista dei convocati a causa della lombalgia. Radio Bruno in questi giorni aveva già anticipato la possibile esclusione dell'attaccante ex Atalanta, che non ha raggiunto le condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto: è probabile che farà ritorno al Galatasaray proprietario del cartellino.