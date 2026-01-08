Monti: “Paratici deve essere il colpo di gennaio. Le mie aspettative per il Milan”

Viola News
Il commento di Gianfranco Monti a Radio Bruno
Gianfranco Monti, ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato il pareggio della Fiorentina contro la Lazio partendo da una lettura netta della gara.

“Il primo tempo è stato da mani nei capelli. Nel secondo, invece, sono venuti fuori i valori”, ha spiegato Monti, indicando subito il suo uomo partita: “Per primo metto De Gea. Tutti parlano di Fagioli e Gudmundsson, giustamente, ma nel primo tempo De Gea ci ha praticamente salvato due gol.”

Il rammarico resta, soprattutto per come si era messa la partita:

“Ti rode, certo. Dopo il rigore di Gudmundsson la partita era vinta. Poi realizzi e il pareggio, alla fine, è un risultato che ci può stare.”

Secondo Monti, però, il vero cambiamento non è solo tecnico:

“Il cambio di atteggiamento credo sia dipeso dall’arrivo di un grande dirigente: Paratici. Vedo un grande miglioramento nell’atteggiamento, non tanto nel gioco.”

Un segnale arrivato già contro la Cremonese:

“La Cremonese l’hai asfaltata. La partita di ieri mi ha dato una punturina di benessere.”

Ma con una precisazione chiara: “Io ieri non avrei mai firmato per il pareggio. La Lazio era in grande difficoltà, era un’occasione da cogliere.”

Guardando avanti, Monti avverte:

“Le prossime sono Milan e Bologna. La Lazio era quella messa peggio delle tre. La Fiorentina deve iniziare a battere anche qualche big.”E aggiunge: “O vinci contro tutte le piccole, ma è difficile, oppure inizi a vincere qualche partita di cartello.”

Sul mercato il messaggio è diretto:

“La Fiorentina ha dimostrato di aver bisogno di un centrocampista. Chi arriva deve calarsi subito nel contesto e sapere che viene a Firenze per togliere la squadra dalla melma.” Con Solomon come esempio: “Arrivato a gennaio, lo sta dimostrando.”

Infine, il vero colpo: “Il colpo da 90 del mercato di gennaio deve essere Paratici.” E su Fagioli: “Partita super. Non dimentichiamoci che ha salvato anche due gol sulla linea. Per me è da 7,5.”

Segnali incoraggianti, conclude Monti, anche se “13 punti sono pochi”, ma la direzione sembra finalmente quella giusta.

