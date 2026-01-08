Marchini: “Grande De Gea vuol dire grande Fiorentina. Var? Vi dico la mia”

Giampaolo Marchini , intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato senza giri di parole il momento della Fiorentina, puntando l’attenzione soprattutto sul mercato e sulle risposte viste in campo.

“In questo momento servono giocatori pronti. Gente che arriva oggi e domenica va subito in campo”, ha spiegato il giornalista, sottolineando come ora non ci sia tempo per scommesse o profili da aspettare.