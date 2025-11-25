Il noto conduttore televisivo e tifoso viola,Gianfranco Monti, è stato ospite negli studi del Pentasport. Queste le sue dichiarazioni:
Monti: “La partita con la Juve mi fa ben sperare. Il problema è mentale”
La partita con la Juventus non è stata bella, però ho visto un atteggiamento diverso e questo mi fa ben sperare. Potevi portarla a casa ma anche loro; un pareggio così lo accetto volentieri. La Conference, per la Fiorentina, è una grande occasione. Non la scarterei, è un modo per prendere un po' di morale e per far giocare anche altri giocatori. Questa non è sicuramente una squadra da Champions League, ma per valori deve rientrare tra le prime 10 del campionato. Il problema è tutto a livello mentale altrimenti, per il valore dei tuoi giocatori, il Lecce in casa lo batti anche senza allenatore. Vanoli? Da come parla mi piace, non ha problemi nel dire le cose. Ha un atteggiamento che mi piace, responsabilizza i giocatori. per me l'acquisto di Piccoli è anche di prospettiva, nell'eventualità Kean dovesse partire la prossima estate hai già il titolare in rosa.
Io stravedo per i tifosi della Fiorentina, ma questo no; queste cose non le passo. Io sono sicuro che non sia razzismo nel vero senso della parola, ma più per infastidire il giocatore ma questo non è il modo.
Il rinnovo non mi sorprende; possiamo dirgli quello che vogliamo però il suo lo fa sempre. Se in questo momento esce un gol, esce da lui. E' un giocatore che nella mia squadra vorrei sempre.
