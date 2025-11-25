Brovarone: “Kean fenomenale. La Conference può essere un aiuto”

La Conference è un impegno europeo vero, il coinvolgimento deve essere totale, soprattutto nel momento in cui si trova oggi la Fiorentina. Il lavoro è delicatissimo e avere partite di livello internazionale può diventare un aiuto prezioso. La Fiorentina non ha più margine d’errore: siamo sulla linea rossa e una vittoria, anche in Europa, sarebbe fondamentale dal punto di vista emotivo. Dopo aver trovato un minimo di equilibrio, è necessario definire un blocco stabile della squadra: solo così emergono davvero i valori del gruppo. La partita con la Juventus? Ti lascia una certezza importante: la Fiorentina ha un centravanti fenomenale, capace di decidere le gare da solo. Recuperare una partita come quella con la Juve comunque mi ha sorpreso, e questo può essere il vero segnale; restano però problemi di complementarità a centrocampo. Il club ha puntato su giovani interessanti, seguiti anche dalle big, ma qualcosa evidentemente non ha funzionato. Il vero nodo è che tra Pioli e la squadra non è mai scattato il feeling giusto, e alla lunga questo ha portato diversi giocatori a non rendere come ci si aspettava. Fossi nella Fiorentina andrei a prendere un perno centrale parecchio fisico e almeno una mezz'ala offensiva; Frattesi sarebbe il nome perfetto sia per noi che per lui.