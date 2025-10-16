Viola News
Monti: “Kean? Spero dica la verità. Se deve giocare al 70% meglio Piccoli”

Monti: “Kean? Spero dica la verità. Se deve giocare al 70% meglio Piccoli” - immagine 1
Monti sulle condizioni di Moise Kean
Gianfranco Monti, noto tifoso viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Stefano Pioli:

Kean? Io ho una speranza, che giochi solo se può giocare. Spero che lui dica la verità sul poter giocare, perché con il Milan serve un giocatore al 100%. Altrimenti mi prendo Piccoli. Voglio quattro punti in queste 3 partite, poi con chi non lo so. Il Milano non sta benissimo. Di loro mi spaventa il centrocampo, da Rabiot a Fofana. Loftus Cheek sta in panchina, io lo vorrei a Firenze. E poi c'è quel campione di Luka Modric. Con la Roma, battibile e non spaventosa, ho visto qualcosa di diverso ma solo nel 1° tempo. Perché la Fiorentina non vince? C'è qualcosa che riguarda il clima dentro la squadra, è molto nuvoloso. L'anno scorso non era così. Gudmundsson? C'è un problema nella Fiorentina. Non può essere solo colpa sua.

