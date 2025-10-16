Viola News
Borghi su Fortini: “Giocatore in fase di crescita, ma a Firenze trova poco spazio”

Borghi su Fortini: “Giocatore in fase di crescita, ma a Firenze trova poco spazio” - immagine 1
Borghi su Nicolò Fortini
Redazione VN

Stefano Borghi, noto giornalista, ha parlato del giovane terzino Fortini, talento della Fiorentina. Ecco le sue parole dal suo canale YouTube:

Fortini ha avuto anche un po’ di sfortuna: è subentrato nel finale della gara contro l’Armenia e ha ricevuto due cartellini gialli in pochi minuti, causando l’espulsione. Arriva da una stagione positiva in Serie B, ma a Firenze trova poco spazio. È un giocatore in fase di crescita, sul quale però si esprimono giudizi molto positivi

