Stefano Borghi, noto giornalista, ha parlato del giovane terzino Fortini, talento della Fiorentina. Ecco le sue parole dal suo canale YouTube:
Borghi su Fortini: “Giocatore in fase di crescita, ma a Firenze trova poco spazio”
Fortini ha avuto anche un po’ di sfortuna: è subentrato nel finale della gara contro l’Armenia e ha ricevuto due cartellini gialli in pochi minuti, causando l’espulsione. Arriva da una stagione positiva in Serie B, ma a Firenze trova poco spazio. È un giocatore in fase di crescita, sul quale però si esprimono giudizi molto positivi
