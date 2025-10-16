Roberto Galbiati, ex giocatore della Fiorentina, ha suonato la carica in vista del Milan. Ecco le sue parole a Ladu Radio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galbiati ci crede: “Milan-Fiorentina al momento giusto! Può essere la svolta”
news viola
Galbiati ci crede: “Milan-Fiorentina al momento giusto! Può essere la svolta”
Galbiati su Milan-Fiorentina
Penso che questa sfida, seppur difficile, arrivi nel momento giusto e potrebbe rappresentare un vero punto di svolta. Se riesci a giocare una prestazione convincente e a conquistare punti, puoi finalmente vedere la Fiorentina che tutti ci aspettavamo
© RIPRODUZIONE RISERVATA