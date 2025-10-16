Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Galbiati ci crede: “Milan-Fiorentina al momento giusto! Può essere la svolta”

news viola

Galbiati ci crede: “Milan-Fiorentina al momento giusto! Può essere la svolta”

Galbiati ci crede: “Milan-Fiorentina al momento giusto! Può essere la svolta” - immagine 1
Galbiati su Milan-Fiorentina
Redazione VN

Roberto Galbiati, ex giocatore della Fiorentina, ha suonato la carica in vista del Milan. Ecco le sue parole a Ladu Radio:

Penso che questa sfida, seppur difficile, arrivi nel momento giusto e potrebbe rappresentare un vero punto di svolta. Se riesci a giocare una prestazione convincente e a conquistare punti, puoi finalmente vedere la Fiorentina che tutti ci aspettavamo

Leggi anche
Bonan: “Pioli, sbagliato approccio con la Fiorentina. C’entra lo scudetto col...
Longhi: “Nicolussi il migliore con le punizioni in A, ma non si chiama Modric”

© RIPRODUZIONE RISERVATA