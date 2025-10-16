Longhi: “Nicolussi il migliore con le punizioni in A, ma non si chiama Modric”

Bruno Longhi, noto giornalista, ha analizzato il momento negativo della Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco le sue parole al "Pentasport" di Radio Bruno:
La Fiorentina è come quello studente che studia tutto tranne un argomento e all'interrogazione gli viene chiesto proprio quel tema. L'allenatore è bravo, la squadra è forte ma non funziona. Davvero complicato capire perché. Inutile girarci intorno, Stefano Pioli è un bravo allenatore. Milan? Allegri ha cambiato la squadra. Modric non sbaglia una palla, Rabiot ti dà corsa e compattezza. Così la squadra non prende gol. Questa è una squadra che fa paura. La gara di domenica? L'occasione per la Fiorentina è importante, ma sarebbe stata ghiotta anche un'altra partita. Certo, con una squadra più debole avresti avuto solo da perdere. Nonostante le critiche, la rosa della Fiorentina ti può permettere di fare risultato contro ogni squadra. Nicolussi Caviglia? Miglior giocatore di punizione della Serie A, ma non si chiama Luka Modric quindi...
