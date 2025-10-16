Bargiggia duro: “L’acquisto di Dzeko è imbarazzante. Roba da vergognarsi”

Paolo Bargiggia , giornalista, ha criticato la scelta di alcuni club di puntare su giocatori esperti come Edin Dzeko o Luka Modric. Ecco le sue parole sul canale Youtube "Controcampo":
Il duro commento sulla Serie A di Bargiggia
La Serie A oggi è antiquata, deludente e motivo di vergogna. Credo che il momento peggiore sia stato l’ultima sessione di calciomercato, durante la quale le squadre sono state riempite di stranieri, nonostante ormai non ci sia più il decreto crescita, per accontentare gli interessi di procuratori e presidenti. In Italia manca il pudore nel riportare in campo giocatori over 38: Dzeko alla Fiorentina, Vardy alla Cremonese, ma anche Immobile e Bernardeschi al Bologna… calciatori ormai al termine della carriera. E il Pisa che si prende Cuadrado e Albiol… davvero imbarazzante
