“Perché la Fiorentina ha lasciato andare Cataldi? Scelta inspiegabile”

Monti su Danilo Cataldi
Redazione VN

Gianfranco Monti, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del centrocampo della Fiorentina. Ecco il suo pensiero sul mancato riscatto di Cataldi:

Centrocampo? L'anno scorso avevi Cataldi, un ipotetico capitano della Fiorentina. Lasciato andar via così e non mi spiego il perché. Sarebbe molto utile a questa squadra.

