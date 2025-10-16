Ascari difende Pioli: “Ingiusto criticarlo troppo. La Fiorentina non lo cambierà”

Ho grande stima di Pioli e penso sia ingiusto criticarlo troppo. Ha un contratto triennale e credo che la Fiorentina non abbia interesse a sostituirlo in questo momento. È comunque vero che alla squadra manca una chiara identità di gioco. Non sono stati acquistati i leader difensivi e di centrocampo che Pioli aveva esplicitamente richiesto. Al loro posto sono arrivati Nicolussi Caviglia, un buon giocatore ma non di grande personalità, e un elemento più di supporto come Sohm