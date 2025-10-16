Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Bonan: “Pioli, sbagliato approccio con la Fiorentina. C’entra lo scudetto col Milan”

news viola

Bonan: “Pioli, sbagliato approccio con la Fiorentina. C’entra lo scudetto col Milan”

Bonan: “Pioli, sbagliato approccio con la Fiorentina. C’entra lo scudetto col Milan” - immagine 1
Bonan su Pioli
Redazione VN

Alessandro Bonan, giornalista di Sky Sport, ha commentato il momento della Fiorentina di Stefano Pioli dagli studi della nota emittente televisiva. Ecco le sue parole:

Pioli è un allenatore che ha trovato convinzione con il successo dello scudetto del Milan. Quella vittoria gli ha dato forza e convinzione, ma anche messo fuori strada con l'approccio con la Fiorentina. Lui pensava non di ripetersi, ma ha impostato un lavoro molto rischioso dal punto di vista calcistico e si è scontrato con una realtà diversa. Adesso il messaggio deve cambiare e la Fiorentina si deve rialzare al più presto, parlando anche di lotta per non retrocedere

Leggi anche
Longhi: “Nicolussi il migliore con le punizioni in A, ma non si chiama Modric”
Bargiggia duro: “L’acquisto di Dzeko è imbarazzante. Roba da vergognarsi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA