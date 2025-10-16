Stefano Cecchi, noto giornalista e tifoso viola, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Ecco la sua opinioni in vista di Milan-Fiorentina:
Cecchi: "Pioli deve fare un passo indietro. Ma la squadra lo deve seguire"
Ho sentito quello che ha detto Bonan, condivido le due parole. Pioli speravamo portasse quel di più che non vediamo, ma non capiamo il perché. Invece di prendersela con Allegri perché non l'ha nominato per la Champions, potrebbe ripartire dal basso. Questa è una soluzione. Il Pioli di inizio stagione era molto ambizioni, con le 3 punte e un gioco offensivo. Invece, ultimamente, la Fiorentina sta diventando altro. Sta cambiando. Vediamo una versione proletaria della squadra. La squadra deve credere nell'allenatore. Se c'è fiducia anche Eto'o fa il terzino. L'importante è che la squadra riconosca in Pioli quel leader che spero sia, altrimenti si è sbagagliato tutto.
