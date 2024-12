Monti: “Il futuro di Bove è successivo, sta bene. A centrocampo sarà dura”

La Fiorentina e Palladino dovranno trovare nuove soluzione per l'assenza di Bove. Stasera il gruppo darà tutto per lui

"Siamo assolutamente contenti che Bove stia meglio, il futuro è un dettaglio successivo. Queato momento va visto come un vantaggio, ovviamente adesso che il ragazzo sta bene. La Fiorentina a centrocampo adesso dovrà fare qualcosa in più, sulla bravura di Edoardo non si discute. Anche numericamente hai Mandragora, e forse Quarta spostandolo lì. Mettendo un po' da parte il discorso Bove Palladino dovrà fare una riflessione. Ha iniziato la stagione in salita, poi ha dimostrato la sua intelligenza cambiando modulo. Io stasera sono davvero curioso cosa potrà fare. Non ho alcun dubbio sulla forza che stasera i compagni di Bove metteranno, anche per coccolarlo, lui li guarderà e loro lo sanno"