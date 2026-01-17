Montella su Commisso: “Che ricordi a NY. Ha lasciato la sua impronta”

Vincenzo Montella, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Rocco Commisso. Ecco le sue parole:
Stamani è stato un risveglio veramente triste, una notizia inaspettata. Sapevo dei problemi di salute, ma così non me lo sarei mai aspettato. Non è stato fortunato alla Fiorentina, ma ha lasciato ambizioni a tutta la città. Ha portato tantissimi investimenti, ha creato il Viola Park, credo che abbia lasciato una bella impronta. Ho tutt'ora un bel rapporto con la famiglia, condoglianze a loro. Times Square? Un'esperienza inusuale, un'americanata. Ho bellissimi ricordi di ciò, si divertita così
