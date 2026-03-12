Moggi sentenzia: “La Fiorentina si salverà. Vi dico chi retrocederà in Serie B”

Nonostante il momento complicato e il 17° posto in classifica, con appena un punto di vantaggio sulla US Cremonese, Moggi si è detto convinto che la squadra viola riuscirà comunque a evitare la retrocessione.

"La Fiorentina si salverà. E si sarebbe salvata anche se non avesse comprato altri calciatori a gennaio", ha dichiarato l’ex dirigente, mostrando fiducia nelle qualità della rosa a disposizione dei viola.