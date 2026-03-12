L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di TMW parlando della corsa salvezza in Serie A, soffermandosi in particolare sulla situazione della Fiorentina.
news viola
Moggi sentenzia: “La Fiorentina si salverà. Vi dico chi retrocederà in Serie B”
Nonostante il momento complicato e il 17° posto in classifica, con appena un punto di vantaggio sulla US Cremonese, Moggi si è detto convinto che la squadra viola riuscirà comunque a evitare la retrocessione.
"La Fiorentina si salverà. E si sarebbe salvata anche se non avesse comprato altri calciatori a gennaio", ha dichiarato l’ex dirigente, mostrando fiducia nelle qualità della rosa a disposizione dei viola.
Secondo Moggi, infatti, altre squadre partono con maggiori difficoltà nella corsa per restare in Serie A. Nel suo pronostico, due delle retrocessioni sembrerebbero già indirizzate: "Pisa e Hellas Verona andranno giù".
Per quanto riguarda l’ultima squadra destinata alla retrocessione, l’ex dirigente indica un’altra possibile candidata: "E l’altra può essere la Cremonese".
