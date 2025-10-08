Mauro Milanese, ex difensore e oggi direttore sportivo, ha parlato a TMW Radio:
Milanese: "Fiorentina, non basta solo la fase propositiva. Ma può uscirne"
"Questo è un campionato dove chi parte male poi riesce a rifarsi più avanti"
Siamo abituati a vederla nelle coppe. Nessuno punterebbe su di lei per Scudetto e Champions, questo è un campionato dove chi parte male poi riesce a rifarsi più avanti. Mi dispiace perché Pioli sta cambiando tanto, forse per infortuni e assenze. La partenza è stata lenta, ma ho la sensazione che potrà uscirne. Non basta solo la fase propositiva, devono correre e collaborare anche in difesa.
