Il giornalista Sandro Sabatini, ai microfoni di Numer1 Podcast, ha commentato le polemiche arbitrali di Milan-Fiorentina. Le sue parole:
Sabatini: “Rigore televisivo, tecnicamente non è errore dell’arbitro”
"Parisi prende Gimenez per il colletto e il messicano poi fa la sceneggiata"
Pradè dice che il rigore per il Milan, ma a Daniele, che conosco da tanti anni, voglio dire in Pisa-Fiorentina non aveva detto niente sull'arbitraggio perché era stata la Fiorentina ad avere favori. Sul rigore c'è un grande equivoco, quella non è una manata ma una carezza, ma Parisi prende Gimenez per il colletto e il messicano poi fa la sceneggiata. È un rigore televisivo, da Var, ma tecnicamente non è un errore dell'arbitro.
