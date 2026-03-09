“Mercato di gennaio bocciato. Vanoli sta tornando sui suoi passi?”

Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sportche segue le vicende di casa Fiorentina, ha analizzato il pareggio della squadra di Vanoli contro il Parma. Ecco le sue parole al "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno:
Credo che sia forse la peggiore Fiorentina che abbia mai visto quella con il Parma, forse con lo Jagiellonia uguale. La cosa che deve preoccupare di più è l'aver visto una squadra spenta, che non sta facendo di tutto per non retrocedere. In questo momento si fa fatica a mettere chiunque in campo, non rende nessuno. Dalla partita di ieri è venuta fuori una mezza bocciatura del mercato di gennaio. Bresciani e Fabbian entrano a gara in corsa e non incidono, Harrison male, Rugani a Udine ne ha combinate di tutti i colori. Mi chiedo se Vanoli stia tornando indietro sui suoi passi. Con la Cremonese devi puntare a vincere, non al pareggio.
