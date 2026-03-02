Matri ricorda Astori: “Avevamo una nostra routine. Per Allegri era ‘il tedesco’”

Alessandro Matri, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Udinese-Fiorentina, ricordando Davide Astori, suo ex compagno ai tempi del Cagliari. Ecco le sue parole:
Siamo cresciuti insieme, era un ragazzo speciale, educatissimo, un professionista esemplare. Avevamo una routine nel ritiro a Cagliari: quando non segnavo da 4/5 partite, mi faceva vedere i video dei miei gol per gasarmi. Allegri lo chiamava il tedesco, la sua professionalità e precisione erano assurde. Faccio ancora fatica a credere cosa sia successo
