Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Udinese-Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrari: “La mia tabella non è cambiata. Da qui alla fine serve dare tutto”
news viola
Ferrari: “La mia tabella non è cambiata. Da qui alla fine serve dare tutto”
Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Udinese-Fiorentina
Astori non verrà mai dimenticato da tutto il mondo del calcio. Con sua famiglia e i suoi fratelli si fanno iniziative nel suo ricordo, portando avanti il suo nome per chi ha voluto il suo bene. L'andata? Ci sono stati risultati diversi da lì in poi, ma non possiamo distarci. Il lavoro del mister e dei ragazzi deve essere ogni domenica messo in campo. Mancano sempre meno giornate e dobbiamo fare risultati utili. La mia tabella di marcia è sempre la stessa, non è cambiata. Mancano undici gare e vanno giocate al massimo
© RIPRODUZIONE RISERVATA