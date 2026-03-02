Dg Udinese: “Nessuno ha dimenticato Astori. Oggi servono prestazione e risultato”

Il direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino, ha parlato a Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro la Fiorentina:
Quella di Astori è una tragedia di cui nessuno si è mai dimenticato. Per questo, insieme alla Fiorentina e alla Serie A, abbiamo voluto mettere a disposizione, con l'ospedale di Udine, questa cosa per la prevenzione cardiologica. La sconfitta dell'andata con i viola è ormai passata, maturata a causa dell'espulsione dopo pochi minuti. Arriviamo da tre sconfitte. Vogliamo fare una grande prestazione oltre al risultato.
