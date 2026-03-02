Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Dg Udinese: “Nessuno ha dimenticato Astori. Oggi servono prestazione e risultato”

news viola

Dg Udinese: “Nessuno ha dimenticato Astori. Oggi servono prestazione e risultato”

Dg Udinese: “Nessuno ha dimenticato Astori. Oggi servono prestazione e risultato” - immagine 1
Le parole del direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino, sull'iniziativa con la Fondazione Astori e la partita con la Fiorentina
Redazione VN

Il direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino, ha parlato a Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro la Fiorentina:

Quella di Astori è una tragedia di cui nessuno si è mai dimenticato. Per questo, insieme alla Fiorentina e alla Serie A, abbiamo voluto mettere a disposizione, con l'ospedale di Udine, questa cosa per la prevenzione cardiologica. La sconfitta dell'andata con i viola è ormai passata, maturata a causa dell'espulsione dopo pochi minuti. Arriviamo da tre sconfitte. Vogliamo fare una grande prestazione oltre al risultato.

Leggi anche
Ferrari: “La mia tabella non è cambiata. Da qui alla fine serve dare tutto”
B. Astori: “Calendario vicino alla ricorrenza. Fiorentina e Udinese unite”

© RIPRODUZIONE RISERVATA