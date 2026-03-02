Viola News
B. Astori: “Calendario vicino alla ricorrenza. Fiorentina e Udinese unite”

Le parole del fratello di Davide Astori, Bruno, ha parlato della ricorrenza a giorni e della partita tra Udinese e Fiorentina
Il fratello di Davide Astori, Bruno, ha parlato nel prepartita di Udinese-Fiorentina. Queste le sue parole a Dazn:

Stasera cadi il calendario quasi nel giorno di quella ricorrenza. Facciamo tanta collaborazione, anche con il calcio. Abbiamo creato questo progetto qualche anno fa e abbiamo scoperto che tante società, Fiorentina su tutte, oggi anche l'Udinese, tengono particolarmente a questo tema. E questo porta una crescita notevole per questo settore.

